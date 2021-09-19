Армія Ізраїлю затримала останніх двох палестинців, які вирили тунель ложкою та втекли з вʼязниці

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Армія Ізраїлю затримала останніх двох із шести палестинців, які ложкою проклали тунель з вʼязниці суворого режиму і втекли майже два тижні тому.

Про це повідомляє BBC.

Ці двоє є членами бойового угруповання «Ісламський джихад». Їх спочатку оточили, а потім арештували в місті Джанін на Західному березі. Інших чотирьох затримали минулого тижня.

За фактом інциденту починається розслідування. Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт сказав, що операція із затримання втікачів була «вражаючою, складною і швидкою». Однак цей інцидент виявився незручним для пенітенціарної служби Ізраїлю, оскільки ізраїльські ЗМІ вказали на низку порушень безпеки.

Інцидент стався в одній з найсуворіших вʼязниць Ізраїлю — Гільбоа. Попередньо, вʼязні витратили кілька місяців, риючи тунель у підлозі загальної камери. Втекли вʼязні 6 вересня. Серед них був Захарій Збейді — колишній командир «Бригади мучеників Аль-Акса», воєнізованого крила палестинської партії ФАТХ. Його засудили за теракти й убивства ізраїльтян.