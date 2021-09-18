Вибори до Держдуми: у Молдові «шкодують» через відкриття Росією дільниць у Придністров’ї

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У Молдові заявили, що «шкодують» через рішення Росії відкрити дільниці на виборах до Державної думи РФ в невизнаному Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови, пише NewsMaker.

«Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдовською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що раніше посольство Росії у Молдові звернулося з проханням організувати виборчі дільниці в країні. Молдовська влада заявила, що жодних перешкод для цього немає, окрім непідконтрольного Придністров’я, тому що там неможливо забезпечити необхідні умови безпеки для голосування.

Але Росія все одно вирішила відкрити 27 виборчих дільниць у Придністров’ї. Також працюють дільниці і в молдовських містах.