Франція відкликає послів зі США та Австралії після зриву угоди на 56 мільярдів євро

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Ecole polytechnique / Flickr

Франція негайно відкликає для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі розірвання Канберрою багатомільярдного контракту з Парижем на поставку французьких підводних човнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, мовляв, цей крок «виправданий винятковою серйозністю заяв», зроблених Австралією та США напередодні.

«На прохання президента нашої країни я розпорядився негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів у США та Австралії», — наголосив Дріан.

Він зазначив, що відмова від проєкту підводних човнів, який Австралія з Францією вели з 2016 року, і вступ натомість в нове партнерство зі США для будівництва підводних човнів з ядерними установками — це неприйнятні дії у відносинах між союзниками.

Річ у тім, що США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. Вашингтон і Лондон у рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй 12 підводних човнів на суму 56 мільярдів євро. Париж назвав рішення союзників «ударом в спину».

Водночас представник міністерства закордонних справ США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має намір ініціювати обговорення цього питання найближчими днями, зокрема під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.