Washington Post: США закуплять мільйони доз вакцини Pfizer та пожертвують їх іншим країнам

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Tim Reckmann / Flickr

Сполучені Штати Америки закуплять сотні мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech. Закуплені дози вони пожертвують іншим країнам. Таким чином США хочуть активізувати зусилля з популяризації вакцинації у світі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Заяву про придбання вакцини планують озвучити на початок наступного тижня під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Президент США Джо Байден хоче закликати світових лідерів взяти на себе нові зобовʼязання по боротьбі з пандемією, зокрема сприяти повній вакцинації 70% світового населення до вересня наступного року.

Зазначимо, Байден проведе віртуальний саміт з приводу COVID в рамках Генасамблеї ООН у середу, 22 вересня.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де також візьме участь у Генасамблеї ООН.