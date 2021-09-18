На Донбасі окупанти сім разів порушили «тишу» — поранення отримали двоє бійцій ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Sasha Maksymenko / Flickr
За добу 17 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу бойовиків двоє бійців ЗСУ дістали поранення.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
У напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та замінували місцевість протипіхотними мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині уже вкотре із перетином лінії розмежування пролетів ворожий безпілотник типу «Орлан-10».
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення.
Воїни перебувають у лікарні, стан здоров’я обох — задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
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