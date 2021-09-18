На Донбасі окупанти сім разів порушили «тишу» — поранення отримали двоє бійцій ЗСУ

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Sasha Maksymenko / Flickr

За добу 17 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу бойовиків двоє бійців ЗСУ дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

У напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та замінували місцевість протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині уже вкотре із перетином лінії розмежування пролетів ворожий безпілотник типу «Орлан-10».

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення.

Воїни перебувають у лікарні, стан здоров’я обох — задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.