Генасамблея ООН внесла до порядку денного питання окупованих територій України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба президента України
Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного цих нарад.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
«Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН щодо внесення пункту про тимчасово окуповані території України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням очікуємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН», — йдеться у повідомленні МЗС.
Раніше прессекретар глави української держави Сергій Никифоров повідомив, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН.
Програма передбачає зустрічі українського президента, зокрема, і з генеральним секретарем ООН, а також із главами держав і представниками інших міжнародних організацій.
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