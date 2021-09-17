Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року та затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.
Відповідний указ № 473/2021 глава держави підписав 17 вересня.
У першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016—2020 років, та основні результати оборонного огляду.
У другій частині визначено основні напрями воєнної політики України, перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти, та очікувані результати.
Тепер воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:
- стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам;
- планування всеосяжної оборони та набуття центральними органами виконавчої влади спроможностей для оперативної мобілізації;
- розвиток спроможностей ЗСУ до ведення всеосяжної оборони України;
- впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав-членів НАТО.
На основі Стратегічного оборонного бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони.
- За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони влада вирішила, що Україна збільшить обсяг фінансування сектору оборони. Загальна сума, яка закладена у бюджеті на 2022 рік, становить 319,4 млрд грн, тобто 5,95% від ВВП країни. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП.