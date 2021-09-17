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Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії для відбору складу ВККС

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Вища рада правосуддя (ВРП) призначила членів конкурсної комісії з відбору складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

До складу конкурсної комісії увійшли: