ОАСК розглядає позов Тупицького і Касмініна проти Офісу президента. Вони вимагають скасувати конкурс до Конституційного суду

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Пресслужба Конституційного суду

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов двох суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду судді КСУ.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, яким затвердили оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

Позивачі також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента щодо розміщення згаданого оголошення на сайті ОП та просять суд зобов’язати конкурсну комісію відкликати це оголошення.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

17 серпня Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

Відповідно до закону про Конституційний суд, президент може призначити до КС за своєю квотою шістьох людей. Нагадаємо, що 27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».