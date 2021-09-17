SpaceX показала перші фото з орбіти, зроблені цивільним екіпажем місії Inspiration4
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія SpaceX показала перші фото, надіслані цивільним екіпажем місії Inspiration4 з орбіти Землі.
Чотири фотографії були опубліковані в офіційному акаунті місії в Twitter. Їх астронавти зробили на борту корабля Crew Dragon, дві з яких через оглядовий купол. Фото демонструють вид на Землю з відстані у 579 км.
З моменту старту Crew Dragon зробив понад 15 витків навколо планети Земля. Повернеться екіпаж Inspiration4 в неділю, 19 вересня — корабель має приводнитися біля узбережжя Флориди (США).
- 15 вересня SpaceX вперше вивела на орбіту на висоту 575 км повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4. Корабель піднявся вище нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції і всіх раніше запущених пілотованих польотів.
- Екіпаж складається з чотирьох осіб. Командир місії — Джаред Айзекман, бізнесмен і ініціатор цього польоту. Пілот — Ніас Проктор, бортінженер — Крістофер Семброскі, а бортовий лікар — Хейлі Арсено.