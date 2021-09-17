SpaceX показала первые фото с орбиты, сделанные гражданским экипажем миссии Inspiration4

Компания SpaceX показала первые фото, присланные гражданским экипажем миссии Inspiration4 с орбиты Земли.
Четыре фотографии были опубликованы в официальном аккаунте миссии в Twitter. Их астронавты сделали на борту корабля Crew Dragon, две из которых через смотровой купол. Фото демонстрируют вид на Землю с расстояния в 579 км.
С момента старта Crew Dragon сделал более 15 витков вокруг планеты Земля. Вернется экипаж Inspiration4 в воскресенье, 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды (США).
- 15 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту на высоту 575 км полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4. Корабль поднялся выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.
- Экипаж состоит из четырех человек. Командир миссии — Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилот — Ниас Проктор, бортинженер — Кристофер Семброски, а бортовой врач — Хейли Арсено.