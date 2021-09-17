SpaceX показала первые фото с орбиты, сделанные гражданским экипажем миссии Inspiration4

Компания SpaceX показала первые фото, присланные гражданским экипажем миссии Inspiration4 с орбиты Земли.

Четыре фотографии были опубликованы в официальном аккаунте миссии в Twitter. Их астронавты сделали на борту корабля Crew Dragon, две из которых через смотровой купол. Фото демонстрируют вид на Землю с расстояния в 579 км.

С момента старта Crew Dragon сделал более 15 витков вокруг планеты Земля. Вернется экипаж Inspiration4 в воскресенье, 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды (США).