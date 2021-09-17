Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про деолігархізацію

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599.

Про це повідомила заступник голови комітету Марʼяна Безугла, яка представляє фракцію «Слуга народу».

«Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроєкт до другого читання — рекомендували парламенту ухвалити в цілому», — написала Безугла на своїй сторінці у Facebook.

Водночас голова фракції «Голос» Ярослав Железняк уточнив, що під час підготовки законопроєкту до другого читання комітет врахував 13 правок з 1271.

Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.

Железняк також зазначив, що, згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права поставити свої правки в залі парламенту.

«Це буде грубе порушення регламенту», — наголосив нардеп.