В. о. директора ДБР: Слідство поки не з’ясувало, чи був нардеп Трухін за кермом під час ДТП — відеокамери на місці аварії були демонтовані

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Facebook / Kostyantyn Andriyuk

Слідство у справі за фактом аварії за участю автомобіля, в якому був народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Трухін, поки не з’ясувало, хто саме перебував за кермом машини. Справа в тім, що відеокамери поруч з місцем ДТП були демонтовані через ремонт траси.

Про це розповів в. о. директора ДБР Олексій Сухачов в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна, яке вийшло 17 вересня.

За його словами, Бюро отримало всі матеріали від Нацполіції щодо аварії, але чекає результатів декількох «важливих експертиз у справі».

«Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі», — розповів Сухачов. Про які саме експертизи йдеться, він не уточнив, але зауважив, що встановлені всі учасники ДТП.

Сухачов повідомив, що слідство так і не з’ясувало, хто саме перебував за кермом Audi (саме в цьому авто був Трухін).

«Ні, ми не встановили хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження», — сказав в. о. директора.

Він пояснив, що був проведений аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва. Але на ділянці автомагістралі «Бориспіль — Київ», де сталася ДТП, проводився ремонт, і камери були демонтовані.

«Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали», — сказав Сухачов.