Заповіт принца Філіпа буде запечатаним протягом 90 років, «аби зберегти гідність королеви»

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Royal Family / Twitter

Високий суд Лондона постановив, що заповіт принца Філіпа, покійного чоловіка британської королеви Єлизавети II, не відкриватимуть — документ зберігатимуть у сейфі протягом щонайменше 90 років, щоб «зберегти гідність монарха».

Про це повідомляє Reuters и BBC.

Термін у 90 років ухвалив голова підрозділу суду у сімейних справах Ендрю Мафарлейн. Він вирішив не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт принца. Сформований звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років на відміну від заповіту звичайної людини, який може стати предметом громадського розгляду.

«Необхідно посилити захист, що надається особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність суверена [королеви Єлизавети II] і близьких членів її сімʼї», — пояснив суддя.

Термін у 90 років суддя визнав «достатнім і пропорційним». Після терміну заповіт можна буде оприлюднити.

Першим членом королівської родини, чий заповіт запечатали, був принц Франциск Текський, молодший брат королеви Марії, дружини Георга V. Наразі у сейфі голови підрозділу у сімейних справах Високого суду Лондона зберігається ще 30 запечатаних конвертів із заповітами членів королівської родини. Традицію порушили лише одного разу — після смерті принцеси Діани Уельської у 1997 році. Згідно з її заповітом, вона залишила своє майно в довірче управління, щоб після досягнення 25-річного віку воно дісталося її синам — принцам Гаррі та Вільяму.