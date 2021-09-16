Зеленський створив робочу групу для мінімізації загроз від «Північного потоку — 2»

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Президент Володимир Зеленський створив робочу групу, яка боротиметься з ризиками, що несе запуск газопроводу «Північний потік — 2» .

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави створив цю групу «у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту «Північного потоку — 2», який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону».

«Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів», — йдеться у повідомленні.

Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

До робочої групи, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, увійшли:

голова Служби безпеки України Іван Баканов;

голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко;

міністр енергетики Герман Галущенко;

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

міністр юстиції Денис Малюська;

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Німеччині Андрій Мельник;

віцепремʼєр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;

заступник глави ОП Юлія Свириденко;

заступник глави ОП Андрій Сибіга.

За згодою до групи можуть приєднатися радник міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.

Проєкт «Північний потік — 2» передбачає прокладку по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. За ним Росія буде поставляти газ до Німеччини через морські території Росії, Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.