Італія першою серед країн ЄС запроваджує обов’язкові для всіх COVID-паспорти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Уряд Італії ухвалив одні з найсуворіших у ЄС карантинних заходів. Там зобов’язали всіх працівників у країні мати COVID-паспорти.
Про це пише Reuters.
СOVID-паспорт підтверджуватиме, що людина вакцинувалися від коронавірусу, здала негативний тест на коронавірус або нещодавно одужала від хвороби.
Нові правила наберуть чинності з 15 жовтня. Цей час буде наданий усім італійцям, щоб вони встигли вакцинуватися від коронавірусу. Правила стосуватимуться працівників як державних установ, так і приватних.
Згідно з рішенням уряду, ті, хто не матимуть COVID-паспорт протягом 5 днів, буде відсторонений від роботи без збереження зарплати. Але звільняти таких людей буде заборонено. Працівники, які вийдуть на роботу без COVID-паспорту, будуть змушені платити штраф від 600 до 1 500 євро.
Також COVID-паспорт залишається обов’язковим для походів до музеїв, спортзалів, кінотеатрів, театрів, ресторані та ТРЦ.
- Національний інститут охорони здоров’я Італії оприлюднив дані смертності від коронавірусу за останні пів року. 99% померлих були невакциновані. Загалом за період з лютого до 21 липня в Італії зафіксували 35 776 смертей від коронавірусу. Серед них лише 423 людини отримали обидві дози вакцини, або ж одну дозу вакцини Johnson & Johnson. Це всього 1,2% від загальної кількості смертей.