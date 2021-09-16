Офіс президента провів зустріч з послами G7. Сторони підписали заяву з вимогою невідкладно реформувати судову систему
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Офісі президента пройшла зустріч за участі послів країн G7 та ЄС щодо судової реформи в Україні. Сторони підписали спільну заяву, де наполягають на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для ВККС.
Про це повідомляє пресслужба ОП.
Раніше Рада суддів України не змогла відправити делегатів до Етичної ради, чим «заблокувала» судову реформу. Утім на зустрічі вони запевнили послів, що працюють з цим питанням.
«Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо», — зазначив голова РСУ Богдан Моніч.
Також голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що «хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб».
Відтак сторони підписали спільну заяву щодо імплементації судової реформи в Україні, де наполягають на максимально швидкому проведенні судової реформи.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу.
- До Етичної ради мають увійти шість осіб — трьох представників пропонує Рада суддів України, а ще трьох — міжнародні організації. 10 вересня міжнародні організації запропонували шість своїх експертів.
- До цього Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.