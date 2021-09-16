Бригади територіальної оборони отримали нарукавні емблеми

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив нарукавні емблеми всіх окремих бригад територіальної оборони Сухопутних військ.

Про це пише «Армія Inform».

Затверджені емблеми розроблені в єдиному стилі і містять елементи історичних символів регіонів. Герби поміщені у щити із зубчастою «головою», що символізує захисну стіну.

Також свою емблему отримало командування тероборони. На ній зображений золотий жезл на схрещених козацьких мушкетах.

Армія Inform

Раніше підрозділи тероборони використовували незатверджені нарукавні знаки, на яких в основному зображувалися герби областей і міст, в яких бригади дислокуються. Також на знаках був розміщений неофіційний девіз «Захистимо свій дім. Захистимо Україну» і номер підрозділу.

Армія Inform