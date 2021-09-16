Львівська міськрада звернулася до Зеленського та Кабміну з проханням виключити канабіс з переліку особливо небезпечних наркотиків

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Львівська міська рада звернулася до центральної влади з проханням привести українське законодавство у відповідність до Конвенції ООН і перенести канабіс з переліку «особливо небезпечних наркотиків» у ряд «наркотичних речовин, обіг яких обмежено».

Звернення направили президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів, Міністерству охорони здоровʼя та Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

У зверненні наголошується на користі медичного канабісу та необхідності його легалізації, передає видання «Варіанти».

«Кількість громадян України, яким можуть допомогти препарати на основі канабісу, наближається до 2,3 млн дорослих та дітей, в тому числі при лікуванні посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій», — сказано у зверненні.