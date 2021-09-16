Китай повністю вакцинував від коронавірусу понад мільярд людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Уряд Китаю повністю вакцинував від коронавірусу понад мільярд своїх громадян, що становить близько 70% усього населення країни.
Про це пише Bloomberg.
За даними китайської Національної комісії з охорони здоров’я, станом на 15 вересня в країні зробили 2,16 мільярда щеплень. Таким чином повністю завершили вакцинацію 1,01 мільярда людей.
Наразі Китай займає провідне місце у світі за темпами вакцинації. У США та Японії кількість повністю вакцинованих перевалила за 50%, а у Великій Британії та Німеччині цей показник перевищує 60%.
Найбільше у Китаї вакцинують жителів мегаполісів. Понад 97% дорослих у Пекіні вже вакцинувалися, також завершили вакцинацію понад 80% у сусідньому Тяньцзіні. До цього показника наближаються Шанхай і Чжецзян.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.