Глава МЗС Кулеба: ООН проігнорувала «Кримську платформу» з політичних мотивів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ООН проігнорувала саміт «Кримської платформи» 23 серпня «абсолютно з політичних мотивів». Україна говоритиме з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення
Про це Кулеба заявив на брифінгу в четвер, 16 вересня.
«ООН проігнорувала саміт «Кримської платформи» 23 серпня і не була на ньому представлена. Це відбулося з абсолютно політичних мотивів. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки», — заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що таке «свідоме ігнорування» демонструє як стан справ у самій організації, так і розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Кулеба наголосив, що ООН має захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право.
«Можу відверто дипломатично сказати, що це неправильне розуміння, яке ми змінюватимемо, тому що треба захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право», — додав очільник українського МЗС.
- 23 серпня 2021 року вперше відбувся саміт «Кримської платформи», його кінцева мета — деокупація Криму та його повернення під контроль України. На першому саміті 46 країн-учасниць ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострову.