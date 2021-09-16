У Мексиці в лотереї розіграли будинок мексиканського наркобарона «Ель Чапо», з якого він втік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images
У Мексиці в національній лотереї розіграли будинок, з якого у 2014 році втік наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман. Про це повідомляє Yahoo.
Дім був серед 20 конфіскованих лотів. Особистість його нового власника тримають у секреті.
Помешкання має площу 395 квадратних метрів, дві спальні, вітальню, гараж і секретний тунель, що веде з джакузі в інший будинок (його забетонували), через який Гусман і втік від поліцейських у 2014 році. Після того, як мексиканські морські піхотинці дещо пошкодили його під час штурму, будинок відремонтували і зняли десятки камер відеоспостереження, через які «Ель Чапо» спостерігав за околицями.
Лотерейний квиток коштував $12. У травні президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що зібрані гроші підуть «назад народу» і «допоможуть купити вакцини від коронавірусу».
У минулому дім виставляли на аукціон за ціною від $130 тисяч, однак охочих його придбати не знайшлось (імовірно, через його історію). Зараз його оцінюють у $183 тисячі.
- 63-річний Хоакін Гусман на прізвисько «Ель Чапо» («Коротун») з липня 2019 року відбуває довічне покарання за наркоторгівлю, відмивання грошей, контрабанду зброї, педофілію і вбивства. Гусман був засновником і головою картелю «Сіналоа». На суді свідки заявили, що він, зокрема, заживо поховав чоловіка, а також накачував наркотиками і ґвалтував 13-річних дівчаток. Його статки оцінювалися приблизно в мільярд доларів.
- У лютому 2021 року затримали дружину «Ель Чапо» за підозрою в організації наркотрафіку.