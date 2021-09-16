У Мексиці в лотереї розіграли будинок мексиканського наркобарона «Ель Чапо», з якого він втік

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У Мексиці в національній лотереї розіграли будинок, з якого у 2014 році втік наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман. Про це повідомляє Yahoo.

Дім був серед 20 конфіскованих лотів. Особистість його нового власника тримають у секреті.

Помешкання має площу 395 квадратних метрів, дві спальні, вітальню, гараж і секретний тунель, що веде з джакузі в інший будинок (його забетонували), через який Гусман і втік від поліцейських у 2014 році. Після того, як мексиканські морські піхотинці дещо пошкодили його під час штурму, будинок відремонтували і зняли десятки камер відеоспостереження, через які «Ель Чапо» спостерігав за околицями.

Лотерейний квиток коштував $12. У травні президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що зібрані гроші підуть «назад народу» і «допоможуть купити вакцини від коронавірусу».

У минулому дім виставляли на аукціон за ціною від $130 тисяч, однак охочих його придбати не знайшлось (імовірно, через його історію). Зараз його оцінюють у $183 тисячі.