Венеціанська комісія отримала для розгляду законопроєкт Зеленського про олігархів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Венеціанська комісія надасть оцінку законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.
Про це повідомляє пресслужба комісії.
«Листом від 10 вересня 2021 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — йдеться у повідомленні.
10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Її висновку потрібно чекати кілька місяців, але у «Слузі народу» обіцяють ухвалити документ якнайшвидше.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.