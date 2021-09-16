Венеціанська комісія отримала для розгляду законопроєкт Зеленського про олігархів

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Венеціанська комісія надасть оцінку законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

«Листом від 10 вересня 2021 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — йдеться у повідомленні.

10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Її висновку потрібно чекати кілька місяців, але у «Слузі народу» обіцяють ухвалити документ якнайшвидше.