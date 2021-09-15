Нардеп Беленюк: Поліція закрила справу про расистські вигуки за моїм проханням

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Прядко Денис / УНІАН

Народний депутат Жан Беленюк заявив, що поліція закрила справу через расистські вигуки на його адресу через те, що він сам про це попросив.

Про це пише Hromadske.

Нардеп розповів, що з ним зв’язалися представники спортивної організації, до якої належать молодики, які вигукували расистські образи. Вони повідомили, що самостійно проведуть виховні бесіди.

«Вони провели з ними відповідну роботу, і для того, щоб не накликати тінь на ту організацію (тому що глобально вона проводить позитивну роботу для українського суспільства), ми потиснули руки. Для мене цей конфлікт наразі є вичерпаним», — підкреслив Беленюк.

Він зазначив, що представники цієї спортивної організації визнали, що деякі їхні члени мають праворадикальні погляди. Беленюк вважає, що їх могло спровокувати фото з Олімпіади у Бразилії, де він стоїть біля російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.