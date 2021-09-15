«Шахтар» сенсаційно програв тираспольському «Шерифу» у Лізі чемпіонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / UEFA.com
Футбольний клуб «Шахтар» поступився «Шерифу» з Тирасполя у першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.
Гра відбувалася у Тирасполі на стадіоні спортивного комплексу «Шериф».
Матч пройшов за ігрової переваги «Шерифа». За команду з Молдови відзначилися Траоре (16-а хвилина) та Янсане (62-хвилина). «Шахтар» не знайшов, чим відповісти на точні постріли опонента — у підсумку поразка з рахунком 0:2. Пізніше у цій групі буде зіграний матч між мадридським «Реалом» та італійським «Інтером».
- 25 серпня «Шахтар» зіграв унічию з французьким «Монако» з рахунком 2:2 у матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Перший матч донеччани виграли з рахунком 1:0. За сумою двох матчів «Шахтар» вийшов до групового турніру Ліги чемпіонів.
- 14 вересня гра першого туру групового раунду Ліги чемпіонів на стадіоні НСК «Олімпійський» між «Динамо» і «Бенфікою» закінчилася нічиєю — 0:0.