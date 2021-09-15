«Шахтар» сенсаційно програв тираспольському «Шерифу» у Лізі чемпіонів

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Twitter / UEFA.com

Футбольний клуб «Шахтар» поступився «Шерифу» з Тирасполя у першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Гра відбувалася у Тирасполі на стадіоні спортивного комплексу «Шериф».

Матч пройшов за ігрової переваги «Шерифа». За команду з Молдови відзначилися Траоре (16-а хвилина) та Янсане (62-хвилина). «Шахтар» не знайшов, чим відповісти на точні постріли опонента — у підсумку поразка з рахунком 0:2. Пізніше у цій групі буде зіграний матч між мадридським «Реалом» та італійським «Інтером».