Мінкультури знову внесло в чорний список репера Моргенштерна

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В гостях у Гордона / YouTube

Міністерство культури повторно внесло російського репера Моргенштерна у перелік осіб, які становлять загрозу для нацбезпеки України.

Відповідна інформація міститься на сайті Мінкультури.

Там вказано, що Алішер Валєєв (справжнє ім’я Моргенштерна) перебуває у списку з 29 квітня. Тоді його вперше внесли туди за поданням СБУ. А з 15 вересня до списку додали і Алішера Моргенштерна.

Загалом у переліку осіб, які становлять загрозу для нацбезпеки України, перебувають 205 людей. Майже всі вони — артисти з Росії. Також є іноземні актори, такі як Стівен Сігал та Жерар Депардьє.