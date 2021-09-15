Армія України отримала на озброєння систему залпового вогню «Верба»

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Збройні сили України прийняли на озброєння українську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Верба», яка була розроблена Харківським конструкторським бюро ім. Морозова.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну «Укроборонпром», до складу якого входить Бюро Морозова.

«Верба» належить до цифрових систем. Екіпаж РСЗВ може керувати вогнем, вести прицілювання і перезаряджати її в автоматичному режимі. Також РСЗВ має покращене обладнання звʼязку і навігації, а також систему вирівнювання і стабілізації платформи — це значно підвищує точність РСЗВ. По суті «Верба» є покращеною версією радянської РСЗВ БМ-21 «Град» (як шасі замість вантажного автомобіля «Урал» виступає КрАЗ).

Пускова установка «Верби», як і «Граду», заряджається 40-ка 122-мм реактивними снарядами. Вони здатні знищувати наземні цілі (укріплення, техніку, живу силу) на відстані до 40 км.