У Мексиці суд відправив до вʼязниці на 28 років лідера одного з найбільших наркокартелів країни

Новини

Bloomberg / Getty Images

У Мексиці суд засудив лідера одного з найбільших наркокартелів країни «Хуарес» 58-річного Вінсента Каррільо Фуентеса до 28 років позбавлення волі. Його визнали винним у торгівлі наркотиками і організованій злочинності.

Про це повідомляє BBC.

28-річний вирок враховує роки, які він провів у вʼязниці з моменту арешту у 2014 році.

«Віцекороль» картелю Фуентес був одним з найбільш розшукуваних для Управління по боротьбі з наркотиками США. За його затримання пропонували винагороду у розмірі $5 мільйонів. Чоловіка врешті затримали у жовтні 2014 року на блокпосту поліції в мексиканському штаті Коауїла разом з охоронцем. Поліція заявляла, що він вів себе «стримано».

Bloomberg / Getty Images

Вісенте Каррільо Фуентес став лідером картелю «Хуарес» після смерті свого старшого брата Амадо, який був відомий як «Володар Небес» за вміння контрабандою провозити великі кількості наркотиків на своїх приватних літаках. Саме при Амадо картель став однією з головних злочинних організацій в Мексиці, оскільки він отримав контроль над більшою частиною незаконного обігу кокаїну в США.

У 1997 році Амадо Каррільо Фуентес зареєструвався в мексиканській лікарні, де йому зробили пластичну операцію, щоб змінити його зовнішній вигляд і уникнути арешту. Однак він помер після хірургічного втручання від смертельної суміші знеболюючих, а кілька місяців по тому вбили лікарів, які робили операцію.

Тоді до влади прийшов його молодший брат Вісенте і створив складну фінансову структуру для відмивання доходів від наркобізнесу картелю. Але під час його правління картель «Хуарес» вступив в криваве суперництво з картелем «Сіналоа», який очолював наркобарон «Ель-Чапо». Боротьба з суперниками з «Сіналоа» серйозно послабила картель «Хуарес», однак вважається, що саме він стоїть за великою кількістю вбивств у місті Сьюдад-Хуарес.