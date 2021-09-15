Південна Корея сьомою у світі запустила балістичну ракету з підводного човна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Військові Південної Кореї успішно запустили балістичну ракету з підводного човна, точно вразивши задану ціль. Країна стала сьомою в світі, яка здатна до таких запусків, і першою неядерною країною, яка розробила цю систему.
Про це повідомляють Yonhap і Reuters.
Балістичну ракету запустив багатоцільовий човен «Досан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Chang-ho), який здатен нести до десяти крилатих ракет Chonryong для наземних атак і балістичні ракети Hyunmoo. Випробування пройшли на полігоні в провінції Південний Чхунчхон.
Пуск відбувся через кілька годин після того, як дві балістичні ракети запустила Північна Корея, чим викликала протест сусіда, США і Японії.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що тепер з новою зброєю країна може стримувати всі провокації з боку КНДР.
- Вранці 15 вересня КНДР запустила дві ракети, які могли бути балістичними. Вони впали в Японському морі. Північна Корея після цього заявила про успішне випробування нової зброї. Це другий пуск в КНДР за рік.
- У серпні цього року повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбьоні, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.