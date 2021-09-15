Єврокомісія схвалила надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав €1,2 млрд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Європейська комісія схвалила надання Україні другого траншу на 600 мільйонів євро у межах макрофінансової допомоги. Перший транш в аналогічному розмірі Київ отримав у грудні 2020 року.
Про рішення комісії повідомив президент Володимир Зеленський.
Він подякував президенту та віцепрезиденту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і Валдісу Домбровскісу за «позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ».
«Це свідчення солідарності України та Євросоюзу у подоланні викликів та боротьбі з COVID-19», — наголосив президент.
Водночас премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 600 мільйонів євро допоможуть відновити українську економіку після COVID-19.
Зазначимо, що у липні 2020 року Україна підписала з ЄС угоду про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Передбачалося два транші, які Україна вже фактично отримала та має витратити на подолання коронакризи.
Термін погашення кредиту не перевищує 15 років, а відсоткова ставка не перевищує 2% річних.
- Уже 18 вересня в Україну прибуде місія МВФ для перегляду кредитної програми. Очікується, що Фонд виділить Україні $750 мільйонів.