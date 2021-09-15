Франція виведе війська з Малі, якщо хунта укладе договір з російськими «вагнерівцями»

Новини

Ecole polytechnique / Flickr

Франція пригрозила вивести свої війська з Малі, якщо правляча в країні військова хунта укладе договір про співпрацю з російською «Приватною військовою компанією Вагнера».

«Подібна співпраця влади в Бамако з російськими найманцями абсолютно несумісна з нашою присутністю», — заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише Reuters.

За даними французьких джерел, військове керівництво Малі планує запросити в країну близько тисячі співробітників «ПВК Вагнера» для навчання малійської армії. У свою чергу, малійська влада визнала, що вела подібні переговори з російською стороною, але «жодних домовленостей не досягла».

Глава Міноборони Франції Флоранс Парлі каже, що можливість угоди між Малі і «ПВК Вагнера» суперечить військовій місії Франції в регіоні Сахель.

Париж увів значний військовий контингент у свою колишню колонію, прагнучи стабілізувати ситуацію в країні, яка перебуває у стані тривалої кризи.

У серпні в Малі стався військовий переворот, президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту і низку високопоставлених цивільних і військових керівників арештували, а парламент і уряд — розпустили. Захопивши владу, хунта називає себе Національним комітетом порятунку народу.