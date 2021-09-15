«Аль-Каїда» повертається до Афганістану. ЦРУ побоюється відновлення терористичної загрози для США

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Американські спецслужби зафіксували перші ознаки того, що бойовики «Аль-Каїди» почали повертатися до Афганістану. ЦРУ вважає, що впродовж років загроза цього терористичного угруповання для США може поновитися.

Про це повідомляє Девід Коен, заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує The Wall Street Journal.

«Ми вже починаємо відстежувати деякі ознаки потенційного пересування «Аль-Каїди» в Афганістан. Але це ще початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно відстежувати це», — зазначив Коен.

За поточними оцінками американської розвідки, «Аль-Каїді» знадобиться від одного до двох років, щоби відновити здатність нести загрозу для Сполучених Штатів».

Зазначимо, що саме «Аль-Каїда» причетна до терактів 11 вересня 2001 року, через що США і почали військову операцію в Афганістані.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року члени терористичної організації «Аль-Каїда» здійснили у США серію з чотирьох скоординованих терактів. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери та спрямували два з них у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Третій літак спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону. Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, проте літак впав у полі на території штату Пенсильванія. Крім 19 терористів, унаслідок атак загинули 2 977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.