Розслідування OCCRP: Нітрат амонію, який вибухнув в порту Бейруту, належав компанії українського бізнесмена

Вантаж нітрату амонію, який 4 серпня 2020 року вибухнув в порту ліванського Бейрута, ймовірно належить групі компаній Savaro, за якою стоять бізнесмен з Дніпра Володимир Вербоноль і його партнери — бізнесмен Микола Алісеєнко (тесть Вербоноля), імовірно дочка Алісеєнка Ольга і Тетяна Вербоноль.

Про це йдеться у розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

Журналісти встановили складну і заплутану мережу за участі групи Savaro, яка займається торгівлею хімікатів мінімум з 2000-х років і замаскував свою діяльність за десятками підставних компаній та осіб. Більшість цих компаній зареєстровані на Кіпрі, на Віргінських островах і у Лондоні.

мережа Savaro OCCRP

Одразу після вибуху журналісти виявили, що лондонська Savaro Ltd в 2013 році зафрахтувала партію нітрату амонію вагою 2 750 тонн для відправки її судном MV Rhosus з Грузії в Мозамбік для виробництва вибухових речовин. У результаті MV Rhosus затримали в Бейруті через несплату боргів і технічні несправності.

Журналісти відстежили звʼязок Savaro з Вербонолем за документами, які розкрили мережу компаній, що базуються в Дніпрі. За ним вони вийшли і на Алісеєнка — він замаскував свої операції за десятками торгових найменувань та осіб, що охоплюють Англію, Шотландію, Карибський басейн, Україну, південну частину Тихого океану і США. При цьому частина діяльності маскувалася під IT-бізнес. Документи звʼязали всі ці компанії з Savaro і вказали на закупівлю нітрату амонію, який зруйнував Бейрут.

MV Rhosus був зафрахтований компанією Agroblend Exports (BVI) Ltd, повʼязаною із Savaro, а лондонська Savaro Ltd уклала контракт з грузинським постачальником «Руставі Азот» на нітрат. Журналісти змогли звʼязати Savaro Ltd і Agroblend Exports (BVI) Ltd з Вербонолем завдяки підказкам, знайденим у серії електронних листів, відправлених представниками компаній після затримання Rhosus в Бейруті.

Мозамбікська компанія, яка повинна була отримати вантаж Rhosus, Fábrica de Explosivos de Moçambique підтвердила OCCRP, що в 2013 році вона купувала нітрат у Savaro три рази. Її представник Антоніо Кунʼя Ваз заявив, що Savaro була українською компанією, а її голова був йому відомий як «Володимир».

Ведучий адвокат у лондонській справі проти Savaro Камілла Абуслейман сказала, що компанія безпосередньо відповідальна за вибух, оскільки була власником вантажу і не вжила належних заходів для зберігання небезпечних матеріалів. «Не можна просто викинути небезпечні хімікати на склад і піти», — сказала вона.

Зараз, як зазначають розслідувачі, на тлі майбутнього судового процесу власники Savaro Ltd намагаються замести сліди. 23 серпня цього року власність компанії перейшла до українського адвоката Володимира Глядченка. OCCRP він заявив, що купив Savaro Ltd за рекомендацією.

Хто такий Вербоноль?

Володимир Вербоноль народився в 1959 році і виріс в Дніпрі. У 1990-х роках він працював помічником відомого профспілкового лідера Михайла Волинця (ексдепутат Верховної Ради) і Дениса Дзензерського, колишнього депутата парламенту, який зараз розшукується Національним антикорупційним бюро України.

У 2001 році Вербоноль заснував компанію Atlantis Corporation, яка займалася продажем добрив, судячи із слідів віддаленої веб-сторінки компанії. Разом із Алісеєнко Вербоноль незабаром заснував кілька компаній, що продають товари і послуги, включаючи добрива, металургійне обладнання, програмне забезпечення та веб-дизайн. Однією з них став український філіал Savaro, створений у 2009 році (всього у встановленій OCCRP мережі, компаній з назвою Savaro мінімум чотири).