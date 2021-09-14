Шмигаль: Уряд восени внесе до Ради оновлену програму діяльності. В її основі — обіцянки Зеленського

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів планує подати на розгляд Верховної Ради оновлену програму діяльності уряду цієї осені.

Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента України Володимира Зеленського. «Зараз ми її оновили та цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання і виконання запланованих реформ», — наголосив Шмигаль. За його словами, уряд працює над впровадженням понад 20 реформ.