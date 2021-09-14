Ціна на газ у Європі сягнула рекордних $800 за тисячу кубометрів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
Ціна найближчого ф’ючерса на газ у Європі вранці 14 вересня досягнула €65,5 за 1 кВТ*год, що становить близько $800 за тисячу кубометрів газу.
Про це пише Інтерфакс.
Останніми місяцями ціна в Європі на газ активно зростає. У серпні вона становила $533, а на початку вересня — вже $700.
Ціна у $800 — це рекордне значення за всю історію, крім 2018 року. Тоді в Європі панував холодний фронт «Звір зі Сходу», і ціни на газ зросли до тисячі доларів.
Причина такої високої ціни полягає у низьких запасах газу в підземних сховищах Європи. У вихідні газові резерви становили близько 70,75%, що на 15% менше, ніж середній рівень за останні п’ять років. Російський «Газпром» з кінця серпня припинив поставки газу до кількох німецьких сховищ, а також обмежив поставки до сховищ в Австрії та Нідерландах.
Однак уранці 14 вересня стало відомо, що Росія збільшила поставки газу через газогін «Ямал — Європа» — з 2,7 мільйона кубометрів на годину до 3,3 мільйона.
- Станом на початок вересня Україна закачала у свої підземні сховища на третину менше газу, ніж торік.
- Російська газовидобувна компанія «Газпром» може розпочати поставки газопроводом «Північний потік — 2» вже в опалювальному сезоні 2021 року.