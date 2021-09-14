За добу в Україні зафіксували понад 3 300 нових випадків коронавірусу. Вакцинували — 135 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
За добу 13 вересня в Україні коронавірусом заразилися 3 332 людини, серед яких 364 дитини та 58 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Через ускладнення до лікарень потрапили 718 хворих, а 97 людей померли. Водночас 1 404 людини одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у м. Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
Також за добу від коронавірусу вакцинували 135 тисяч людей. 54 тисячі з них отримали першу дозу вакцини, а 80 тисяч – другу дозу.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.