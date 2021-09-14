За добу в Україні зафіксували понад 3 300 нових випадків коронавірусу. Вакцинували — 135 тисяч

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За добу 13 вересня в Україні коронавірусом заразилися 3 332 людини, серед яких 364 дитини та 58 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через ускладнення до лікарень потрапили 718 хворих, а 97 людей померли. Водночас 1 404 людини одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у м. Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

Також за добу від коронавірусу вакцинували 135 тисяч людей. 54 тисячі з них отримали першу дозу вакцини, а 80 тисяч – другу дозу.