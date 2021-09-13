Поступове похолодання та дощі. Синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

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До кінця тижня на всій території України почне знижуватися температура, у деяких регіонах очікуються дощі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні 14 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. У Карпатах уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі +8...+13°С, удень +19...+24 °С, у південних і східних областях +25...+29 °С, у Карпатах +14...+16°С.

15—16 вересня в Україні теж очікується мінлива хмарність, буде без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5—10 м/с. Температура вночі +8...+13 °С (у північних, 16 вересня і в східних областях +5...+10 °С), у південній частині +10...+15 °С; удень +16...+21 °С, на Закарпатті та півдні країни, а 16 вересня й в більшості західних областей +20...+25 °С.

За даними синоптиків, 17 вересня в західних, Житомирській, удень і в північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях дощі, на решті території без опадів. Температура вночі +7...+13 °С, у західних областях ы на узбережжі Чорного моря до +16 °С, на сході країни +5...+10 °С; удень +17...+23 °С, у південній частині до +26 °С.

18 вересня в Україні очікуються дощі, уночі в південно-східних областях без опадів; температура вночі +7...+13 °С, у південно-західній частині до +16 °С; вдень +12...+18 °С, у південних, східних областях ы на Закарпатті +17...+23 °С.

У Києві та області 14 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5—10 м/с. Температура в Києві вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С; в області вночі +8...+13 °С, удень +19...+24 °С.

15—16 вересня у столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5—10 м/с. Температура вночі +5...+10 °С, удень +16...+21 °С.

17—18 вересня в Києві очікується дощ, лише вночі 17 вересня без опадів. Температура вночі +7...+12 °С, удень 17 вересня +17...+22 °С, 18 вересня +12...+17 °С.