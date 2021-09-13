Іспанія з жовтня почне виготовляти власну вакцину від COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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International Monetary Fund / Flickr
Іспанія планує вже з жовтня виробляти вакцину проти COVID-19, створену фармацевтичною компанією HIPRA.
Про це пише видання The Local.
Міністр науки та інновацій Діана Морант заявила, що використання власної вакцини в Іспанії може початися на початку наступного року. За її словами, на сьогодні процес підготовки до виробництва «йде дуже добре».
Також Морант висловила впевненість у якості цього препарату, додавши, що вакцину розробляли з урахуванням різних штамів коронавірусу і вона показала хороші результати проти них.
Зазначається, що компанія HIPRA перепрофілювалася з ветеринарної галузі на виробництво ліків і вакцин для людей, щоб полегшити наслідки пандемії COVID-19. Її вакцина проти коронавірусу використовує технологію рекомбінантного білка (rDNA).
Зараз в Іспанії використовують вакцини проти COVID-19, які визнало Європейське агентство з лікарських засобів (EMA): Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
- У серпні повідомлялося, що Агентство з лікарських засобів і медичних виробів Іспанії дозволило використання першої власної вакцини проти коронавірусу для клінічних випробувань на людях.
- У HIPRA тоді заявили, що зможуть виробити 1,2 мільйона доз вакцин до 2023 року. Випробування в першій фазі спрямовані на перевірку безпечності, толерантності, імуногенності (здатності викликати імунну відповідь) й ефективності вакцини.