«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління

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Акціонерне товариство «Українська залізниця» оголосило конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Документи на участь в конкурсі можна подати до 6 жовтня 2021 року. Претендент на посаду повинен мати щонайменше пʼять років досвіду в управлінні великими компаніями й успішний досвід в управлінні складними проєктами та організаційних змінах. Вітається досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.

Також кандидат повинен мати успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів і бездоганну ділову репутацію.

На посаді глави правління фахівець має налагодити ефективну роботу між усіма керівними ланками компанії, сприяти співпраці з урядом і розробити довгострокову стратегію розвитку компанії.

Відбір керівника компанії проводить компанія Amrop, яка, на переконання УЗ, є однією з найбільших глобальних мереж незалежних партнерських компаній з пошуку та підбору управлінського персоналу.

Нагадаємо, 9 серпня Іван Юрик звільнився з посади виконувача обовʼязків голови правління «Укрзалізниці», а вже 11 серпня Кабмін призначив на його місце Олександра Камишіна.