«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Videvo
Акціонерне товариство «Українська залізниця» оголосило конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Документи на участь в конкурсі можна подати до 6 жовтня 2021 року. Претендент на посаду повинен мати щонайменше пʼять років досвіду в управлінні великими компаніями й успішний досвід в управлінні складними проєктами та організаційних змінах. Вітається досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.
Також кандидат повинен мати успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів і бездоганну ділову репутацію.
На посаді глави правління фахівець має налагодити ефективну роботу між усіма керівними ланками компанії, сприяти співпраці з урядом і розробити довгострокову стратегію розвитку компанії.
Відбір керівника компанії проводить компанія Amrop, яка, на переконання УЗ, є однією з найбільших глобальних мереж незалежних партнерських компаній з пошуку та підбору управлінського персоналу.
Нагадаємо, 9 серпня Іван Юрик звільнився з посади виконувача обовʼязків голови правління «Укрзалізниці», а вже 11 серпня Кабмін призначив на його місце Олександра Камишіна.
- АТ «Укрзалізниця» — державне підприємство України, яке є монополістом і контролює переважну частку залізничного транспорту у країні. Загальна довжина колії перевищує 19 тисяч кілометрів (14-те місце у світі).