СБУ затримала на Донеччині колишнього бойовика батальйону «Оплот»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / СБУ
Служба безпеки України викрила і затримала мешканця Курахового Донецької області, який у 2014 — 2015 роках за ідейними переконаннями перебував на службі бойовиків «ДНР».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У цей період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.
Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону «Оплот» так званої «ДНР», а потім на посаді «чергового» так званої «Русской православной армии».
Зловмисник також надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування. Колишньому бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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