Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2». Він має чотири місяці для рішення

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало від компанії Nord Stream 2 AG, яка вела будівництво газопроводу «Північний потік — 2», документи на його сертифікацію як незалежний оператор транспортної системи.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Таким чином, у розпорядженні Федерального агентства по мережах є чотири місяці, щоб підготувати проєкт рішення і представити його Європейській комісії», — повідомив глава відділу агентства по роботі із засобами масової інформації та звʼязків з громадськістю Фітте Вульф.

Відповідно до економіко-енергетичного закону (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) термін відраховується від 8 вересня 2021 року.

Проєкт «Північний потік — 2» передбачає прокладку по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. За ним Росія буде поставляти газ до Німеччини через морські території Росії, Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії.