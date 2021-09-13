Освіта та енергетика. Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $411 млн
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (входить до групи Світового банку) підписали дві кредитні угоди на загальну суму в $411 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Перша угода передбачає будівництво систем накопичення енергії і сонячних станцій на території гідроелектростанцій «Укргідроенерго». В рамках цієї програми Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Фонд чистих технологій нададуть позики у розмірі $177 млн і $34 млн доларів відповідно.
Друга угода на $200 млн — це пʼятирічний проєкт вдосконалення вищої освіти в Україні. За ці гроші будуть фінансувати модернізацію обладнання, закупівлю лабораторій, цифрову інфраструктуру для дистанційного навчання, а також деякі ремонти навчальних закладів.
- Європейський банк реконструкції та розвитку — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські звʼязки.
- У червні уряд України уклав угоду зі Світовим банком на $350 мільйонів. Гроші підуть на розвиток економіки в період пандемії і соціальну підтримку.