Освіта та енергетика. Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $411 млн

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Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (входить до групи Світового банку) підписали дві кредитні угоди на загальну суму в $411 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Перша угода передбачає будівництво систем накопичення енергії і сонячних станцій на території гідроелектростанцій «Укргідроенерго». В рамках цієї програми Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Фонд чистих технологій нададуть позики у розмірі $177 млн ​​і $34 млн доларів відповідно.

Друга угода на $200 млн — це пʼятирічний проєкт вдосконалення вищої освіти в Україні. За ці гроші будуть фінансувати модернізацію обладнання, закупівлю лабораторій, цифрову інфраструктуру для дистанційного навчання, а також деякі ремонти навчальних закладів.