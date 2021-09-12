У півтори тисячі хасидів після повернення до Ізраїлю з України виявили коронавірус
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Юнус Ердогду / УНІАН
Близько півтори тисячі хасидів отримали позитивний тест на коронавірус після повернення до Ізраїлю з України.
Про це пише Haaretz.
За даними МОЗ Ізраїлю, за вихідні 1 713 людей, які приїхали з-за кордону, отримали позитивний результат тесту на коронавірус. З них 1 439 повернулися з України. Ще 47 приїхали з Молдови, 23 — з Австрії та 18 — з США.
Раніше ізраїльська поліція заявила, що близько 200 хасидів приїхали з України з фальшивими негативними тестами на коронавірус, коли деякі з них після тестування в Ізраїлі отримали позитивний результат. Тепер їх підозрюють у шахрайстві, підробці документів, а також у поширенні інфекційного захворювання, що може стати кримінальним злочином в Ізраїлі.
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