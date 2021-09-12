Переможницею US Open стала 18-річна тенісистка — вперше за 44 роки британка. Її вже називають «сенсацією»

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Twitter / US Open Tennis

У фіналі турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу перемогла Емма Радукану, яка виступала за Британію. Їй протистояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану виграла з рахунком 6:4, 6:3.

BBC пише, що обидві дівчини, яким немає і двадцяти, стали сенсацією цього турніру: фінал між номерами 150 і 73 у світовому рейтингу тенісисток WTA навряд чи хтось міг передбачити. Радукану перебувала так низько в рейтингу, що їй довелося починати боротьбу на US Open з кваліфікаційних раундів. Емма всі їх виграла і стала першою в історії жінкою, яка вийшла в фінал турніру Великого шлему таким шляхом.

Крім цього, з цією перемогою Радукану стає:

Першою британською жінкою-переможницею US Open з часів Вірджинії Вейд у 1977 році.

Наймолодшою чемпіонкою Шлему серед жінок після Марії Шарапової на Вімблдоні в 2004 році.

Наймолодшою британкою, яка виграла титул Великого шлему;

Першою жінкою, яка виграла Відкритий чемпіонат США, не програвши жодного сету після Серени Вільямс в 2014 році.

Twitter / US Open Tennis

Радукану народилася у Канаді в родині румуна і китаянки, але виросла у Британії. Після перемоги вона отримає призовий фонд у $2,5 мільйони, підніметься до 23 місця у світовому рейтингу і стане тенісисткою номер один у Великій Британії.