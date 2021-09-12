Головний приз Венеційського кінофестивалю отримав французький фільм «Подія»

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labiennale / Instagram

Головний приз Венеційського кінофестивалю у вигляді статуетки «Золотого лева» отримав французький фільм «Подія» режисерки Одрі Діван.

«Подія» - екранізація однойменного роману Анни Ерно. У ньому письменниця розповідає про те, як вона зробила аборт в 1960-х роках — тоді вони у Франції були ще незаконні.

За головний приз Венеційського кінофестивалю боролася 21 картина. «Срібного лева» кінофестивалю отримав Джейн Кемпіон за фільм «Влада пса», а володарем Гран-Прі став Паоло Соррентіно, який зняв кінокартину «Рука бога».

Крім цього, кращим актором визнали Джона Арсіла («На роботі: Зниклі 8»), кращою акторкою — Пенелопу Крус («Паралельні матері»).