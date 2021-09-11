Місія МВФ приїде в Україну впродовж наступних 12 днів. Вони повинні надати Києву другий транш

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Упродовж наступних 10—12 днів (орієнтовно, до 23 вересня) Міжнародний валютний фонд відправить свою місію до України. У Києві вони повинні опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by.

Про це під час дискусійної панелі в рамках «Ялтинського економічного форуму» повідомив заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

«Програма stand-by фокусує свою увагу на підтримці макростабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ. Протягом 10—12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду щодо stand-by та підтримати економіку України», — зазначив Рашкован.

Він зазначив, що Україна добре проходить економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19. Також додав, що заплановане зростання економіки на 3—4% — це замалий показник, тому треба активніше працювати з цим питанням.

За його словами, мета Міжнародного валютного фонду полягає у тому, щоби Україна з часом вирівнялася в економічному рості зі своїми сусідами.

«Питання полягає в тому, що далі? Ріст у 3—4%, запланований Україною, непоганий, однак програма МВФ передбачає, щоб Україна економічно вирівнялася зі своїми сусідами. Для цього Україні потрібне більше зростання, аніж у Польщі, Угорщині, Туреччині. Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політики, що допоможе вирішити ці питання», — резюмував Рашкован.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.