«На відстані світлових років». Президент Естонії заявила, що Україна не наблизилася до членства в ЄС

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Київ за останні 5 років так і не наблизився до виконання Копенгагенських критеріїв, що необхідно для вступу в Європейський Союз.

Про це вона розповіла на конференції YES Brainstorming.

За її словами, Україна «на відстані кількох світлових років» від виконання Копенгагенських критеріїв через повільне проведення реформ, зокрема судової. Згідно з цими критеріями, Україна повинна досягти стабільності та прозорості політичних і судових органів, а також створити умови для вільного ринку.

Кальюлайд навела як приклад проблеми естонських інвесторів в Україні.

«Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А недавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в Україні, але до них звернувся представник однієї української фірми, який попросив поділитися бізнесом, віддати частку, щоб прискорити вихід на ринок», — заявила вона.

При цьому Кальюлайд запевняє, що завжди була прихильницею членства в ЄС таких країн, як Україна, Грузія чи Молдова. Вона вірить, що одного разу це станеться.

Як повідомляє «Українська правда», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь заявив, що ЄС відмовляє Україні не через реформи, а через політику.

«Хочу, щоб мене зрозуміли правильно — ми є прихильниками реформ і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду — не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС не готовий приймати Україну [...]. Прийняття до ЄС залежить не лише від реформ — це також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України, і це не залежить від реформ», — сказав він.