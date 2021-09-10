НБУ остаточно ліквідував банк «Земельний капітал». Вкладникам повернуть гроші
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
National Bank Of Ukraine / Flickr
Національний банк України відкликав банківську ліцензію банку «Земельний капітал», таким чином ліквідувавши його.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Рішення ухвалили за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролював Віктор Тополов, який обіймав посаду міністра вугільної промисловості у 2005—2006 роках в уряді Юрія Єханурова.
Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом суму у 200 тисяч гривень, отримають свої кошти в повному обсязі — це близько 70% вкладників банку.
Національний банк України 11 серпня вніс банк «Земельний капітал» до категорії неплатоспроможних.
- У квітні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ліквідував Всеукраїнський банк розвитку, власником якого є Олександр Янукович.
- У серпні 2020 року Національний банк визнав банк «Аркада» неплатоспроможним. У фінустанові наголосили, що понад 90% вкладників «Аркади» (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. У лютому у Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що вже виплатили вкладникам банку понад 184 мільйони гривень.