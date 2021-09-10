НБУ остаточно ліквідував банк «Земельний капітал». Вкладникам повернуть гроші

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України відкликав банківську ліцензію банку «Земельний капітал», таким чином ліквідувавши його.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Рішення ухвалили за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролював Віктор Тополов, який обіймав посаду міністра вугільної промисловості у 2005—2006 роках в уряді Юрія Єханурова.

Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом суму у 200 тисяч гривень, отримають свої кошти в повному обсязі — це близько 70% вкладників банку.

Національний банк України 11 серпня вніс банк «Земельний капітал» до категорії неплатоспроможних.