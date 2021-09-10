«Погані дороги» і «Носоріг». Названі фільми-учасники нацвідбору від України на «Оскар»

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Bill Eppridge / Contributor / Getty Images

Український оскарівський комітет оголосив пʼять фільмів-учасників національного відбору на висунення на премію американської кіноакадемії «Оскар» від України.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

До переліку увійшли:

«Відблиск»режисера Валентина Васяновича. Фільм розповідає історію військового хірурга з Дніпра, який повертається додому після російського полону і намагається побудувати стосунки з дружиною і дочкою.

Державне агентство України з питань кіно

«Стоп, земля» Катерини Горностай. Картина про 16-річну школярку з Києва, яка закохується в однокласника.

«Носоріг» Олега Сенцова — кримінальна драма про лихі 90-ті в Україні. У центрі сюжету — злочинець на прізвисько Носоріг, життя якого круто змінюється після знайомства з одним загадковим чоловіком. Головну роль у картині зіграв активіст Сергій Філімонов — учасник бойових дій на Донбасі, лідер молодіжного руху «Гонор».

«Погані дороги» Наталки Ворожбит. Фільм складається з чотирьох новел про стосунки людей, події відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року.

«Чому я живий» Віллена Новака. Фільм розповідає історію кохання українки та єврея на початку Другої світової війни.