Аеропорт «Ужгород» прийняв свій перший рейс через повітряний простір Словаччини

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Міжнародний аеропорт «Ужгород» сьогодні, 10 вересня, прийняв свій перший рейс в рамках угоди між Україною та Словаччиною.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Особливість аеропорту в тому, що при посадці і зльоті літаки заходять в повітряний простір Словаччини — поріг злітно-посадкової смуги розташований в декількох сотнях метрів від українсько-словацького кордону, що раніше викликало труднощі. У серпні 2020 року країни домовилася розблокувати роботу аеропорту і у результаті підписали угоду.

Відтепер управління повітряним рухом буде відбуватися на певній частині повітряного простору Словаччини, що дозволить проводити посадки літаків по приладах.

У «Украерорусі» заявили, що здатність України управляти повітряним рухом в частині повітряного простору країни-члена ЄС доводить отриманий 31 серпня сертифікат від Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA).