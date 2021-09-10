Аеропорт «Ужгород» прийняв свій перший рейс через повітряний простір Словаччини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Міжнародний аеропорт «Ужгород» сьогодні, 10 вересня, прийняв свій перший рейс в рамках угоди між Україною та Словаччиною.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Особливість аеропорту в тому, що при посадці і зльоті літаки заходять в повітряний простір Словаччини — поріг злітно-посадкової смуги розташований в декількох сотнях метрів від українсько-словацького кордону, що раніше викликало труднощі. У серпні 2020 року країни домовилася розблокувати роботу аеропорту і у результаті підписали угоду.
Відтепер управління повітряним рухом буде відбуватися на певній частині повітряного простору Словаччини, що дозволить проводити посадки літаків по приладах.
У «Украерорусі» заявили, що здатність України управляти повітряним рухом в частині повітряного простору країни-члена ЄС доводить отриманий 31 серпня сертифікат від Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA).
- Міжнародний аеропорт «Ужгород» закінчили відновлювати в травні 2021 року. Вже 2 червня він прийняв свій перший рейс за останні два роки — його виконала Windrose з Києва.
- На Закарпатті планують побудувати ще один аеропорт — його робоча назва «Мукачево-3».